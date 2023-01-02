مليشيات الحوثى تستهدف مخيما للنازحين غربى تعز

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن مليشيات الحوثى الإرهابية قصفت أمس الأحد، بالرشاشات تجمعات للنازحين فى وادى الحناية بمنطقة الكدحة غرب تعز.
وأضافت المصادر، أن بعض تلك الأعيرة سقطت فى محيط المخيم ما أثار الرعب والفزع فى صفوف الأهالى، خاصة النساء والأطفال، فى حين لم تسجل أى إصابات.
وتواصل مليشيا الحوثى الإرهابية هجماتها ضد الأحياء السكنية والمدنيين فى مختلف مناطق محافظة تعز المحاصرة منذ ثمانى سنوات، متسببة بمقتل وإصابة آلاف المدنيين ومفاقمة معاناتهم الإنسانية.
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