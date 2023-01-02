«القاهرة الإخبارية» تكشف تطورات جديدة فى قضية فساد البرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تطورًا جديدًا ولافتًا فى فضيحة الفساد التى هزت أركان المؤسسات الأوروبية، وتحديدًا البرلمان الأوروبى، منذ أن تفجرت الفضيحة منذ نحو شهر ولم تتوقف التطورات.





أضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن رئيسة البرلمان الأوروبى أعلنت اليوم رفع الحصانة وبشكل عاجل عن نائبين فى البرلمان الأوروبى نتيجة التحقيقات، وبطلب من السلطات القضائية البلجيكية، ولم تذكر رئيسة البرلمان الأوروبى "روبرتا ميتسولا" أسماء النائبين، لكن مصادر صرّحت بأنهما البلجيكى "مارك ترابيلا" والإيطالى "أندريا كوزولينو".

مع العلم بأن هذين النائبين ورد اسمهما سابقًا فى قضية الفساد داخل البرلمان الأوروبى، وتم تعليق مهامهما من قِبل حزبهما، وهما ينتميان للمجموعة الاشتراكية الديمقراطية فى البرلمان الأوروبى.

أوضح "عطا الله" أن هناك معلومات سابقة لدى جهة التحقيق لذا قامت بتفتيش منزل "مارك ترابيلا" فى حضور رئيسة البرلمان الأوروبى، لكن لم يتم تفتيش منزل "أندريا كوزولينو".

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن جورجى فرانسيسكو، الموقوف على ذمة قضية الفساد، اعترف بأنه تلقى رشاوى وألقى اللوم والمسؤولية على هذين النائبين، وهو الآن معتقل لدى السلطات البلجيكية مع زوجته "إيفا كايلى" نائبة رئيس البرلمان الأوروبى السابقة، وأن هناك متهمًا آخر لدى السلطات البلجيكية هو الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى "أنطونيو بانزيرى" الإيطالى ويتبع المجموعة الحزبية نفسها.