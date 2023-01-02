إيطاليا: نضطلع بدورنا فى تقديم إجابات للملفات الأوروبية الرئيسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى، اليوم الاثنين، أن حكومتها ستضطلع بدورها فى تقديم إجابات للملفات الأوروبية الرئيسة التى حددتها فى قضايا الطاقة، ودعم أوكرانيا، وإدارة تدفقات الهجرة.





جاء ذلك فى تغريدة نشرتها ميلونى على منصة التواصل الاجتماعى تويتر، تزامنًا مع رئاسة دولتها لمجلس الاتحاد الأوروبى التى بدأت أمس وتستمر إلى نهاية النصف الأول من العام الجديد. وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، فى تغريدتها، عن تمنياتها بالتوفيق لنظيرها السويدى، أولف كريسترسون. وفى تغريدة لاحقة، أضافت ميلونى: أود تهنئة رئيس وزراء تشيكيا بيتر فيالا على العمل المنجز خلال فترة رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى التى استمرت ستة أشهر، مشيرة إلى أن الرئاسة التشيكية كانت قيادة آمنة فى سياق دقيق للغاية لأوروبا والعالم وسنواصل العمل معا لبناء مستقبل يسوده السلام والأمن".

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