«القاهرة الإخبارية»: مقتل 30 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت فى بيان لها، اليوم الإثنين القضاء على 30 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين وثلاث مركبات عسكرية أخرى على محور كوبيانسك.





ونتيجة ضربات القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت لوحدات «الفيلق الأجنبى»، فى مناطق مستوطنات ماركوفو وكراماتورسك، بدونيتسك ونوفوسينوفو فى مقاطعة خاركوف، قتل أكثر من 70 مرتزقًا أجنبيًا، وأصيب أكثر من 100 آخرين. وعلى محور كراسنى ليمان، استهدفت نيران المدفعية وحدات من الألوية 13 و95 فى مناطق يامبولوفكا بدونيتسك، وتشيرفونايا ديبروفا فى لوجانسك، وسيريبريانكا فى دونيتسك، حيث قتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا وثلاث ناقلات جند مدرعة وشاحنتيى بيك أب.

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