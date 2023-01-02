أستاذ مساعد بجامعة كييف: روسيا تستعد لهجوم برى واسع فى نهاية الشتاء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ميكولا باستون أستاذ مساعد بجامعة كييف، إنّ روسيا تستعد لهجوم برى واسع فى نهاية الشتاء، وربما فى بداية الربيع، وذلك ضد أوكرانيا، وهذا يعنى أن الجيش الأوكرانى يستعد لصد الهجوم والهجمات المضادة.





وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "الأزمة الأوكرانية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الشعب الأوكرانى يستعد لاستمرار هذا القتال ومعايشة الظروف الصعبة، ولكن على أية حال، فإنه قد مضى جزء كبير من الشتاء، حيث يعيش المدنيون أصعب الظروف، وهو ما يتمثل فى انقطاع الكهرباء. وتابع، أن الأوكرانيين يستعدون للمزيد من الظروف الصعبة القاسية والنضال، مشيرًا إلى أن حلف الناتو دائما ما يؤكد على أهمية استمرار الدعم العسكرى وإنتاج الأسلحة لأوكرانيا، وموضحًا أن روسيا تمتلك مخزونات كبيرة تبقت من الاتحاد السوفيتى، ووفقا لاتفاقية بودابست، فإن أوكرانيا سلمت لروسيا كميات هائلة من الأسلحة ومن بينها الصواريخ المجنحة التى تطلقها روسيا على أوكرانيا، وحتى الأسلحة النووية، ولولا توقيع أوكرانيا على هذه الاتفاقية لامتلكت ما يكفيها للدفاع عن نفسها.

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