العالم اليوم - البرهان يلتقي رئيس المخابرات المصرية بالخرطوم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 07:20 مساءً - التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البركان، رئيس مجلس السيادة السوداني، يوم الاثنين، اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة في مصر.

وحضر اللقاء الفريق أول أحمد مفضل، مدير جهاز المخابرات العامة في السودان.

ونقل كامل، رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه، أكد البرهان على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.