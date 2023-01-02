جدة - نرمين السيد - وكانت سلطات دونيتسك، قد أعلنت منذ يومين، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضى دونيتسك بـ319 قذيفة من مختلف الأسلحة، موضحة أنه تم تسجيل 68 واقعة قصف من جانب التشكيلات الأوكرانية المسلحة، كما تم تنفيذ 39 عملية قصف براجمات هيمارس الأمريكية ومدفعية من عيارات 155 و152 و122 مم، وتم تنفيذ 17 عملية قصف من راجمات الصواريخ ومن المدفعية عيار 152 و122 مم فى اتجاه مقاطعة جورلوفسكى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: مقتل 63 جنديا روسيا بغارة أوكرانية قرب دونيتسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.