نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن .. تخفيض أسعار الديزل والكاز والبنزين بنوعيه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 2 يناير 2023 05:09 مساءً - دوت الخليج :- قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة الديزل تخفيض سعر الديزل لشهر كانون ثاني المقبل بمقدار 75 فلسا وبذلك يصبح سعر الديزل 820 فلس/لتر بدلاً من 895 فلس/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلس ليصبح 785 فلس بدلاً من 860 فلس/ لتر.

وياتي القرارانعكاسا لمعدل الأسعار العالمية خلال شهر كانون اول الحالي مثلما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في تخفيض هذه الاسعار .

وتبين للجنة عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلساً ، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر كانون ثاني 900 فلس/لتر بدلاً من 920 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1140فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

وجاءت قرارات اللجنة خلال اجتماعها الشهري الذي عقدته اليوم السبت 31 كانون الاول لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون ثاني المقبل)، تم خلاله استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الاول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين ثاني الماضي، وتبين للجنة انخفاض معدل اسعار المشتقات النفطية عالمياً خلال شهر كانون الاول الحالي وبناء عليه اقرت الأسعار لشهر كانون ثاني المقبل.