«القاهرة الإخبارية» تكشف عن «إعادة الحياة» للملابس المستعملة فى بلجيكا

جدة - نرمين السيد - استعرض برنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا تلفزيونيًا حول إعادة الحياة للملابس المستعملة فى بلجيكا، بعنوان "فى بروكسل.. إعادة الحياة للملابس المستعملة"، حيث يلقى الناس ثيابهم ومنسوجاتهم غير المرغوب فيها.





ووأوضح التقرير أنه فى الحاويات الموجوة ببروكسل، تحصل الملابس على فرصة جديدة للحياة، وبعد الجمع والفرز تفرم الملابس لتصبح ألياف، ثم تنظف قبل إعادة الغزل حسب طبيعة الاستخدام.

وأشار إلى أنه ليست كل الألياف تتحول إلى خيوط مرة أخرى، بعضها يتحول كحشو للأثاث أو عزل للمبانى أو خرق للتنظيف، 100 مليار قطعة ملابس تنتج سنويا معظمها لا بعاد تدويره.

وقال تقرير "القاهرة الإخبارية"، إنه فى كل ثانية، حمولة شاحنة من المنسوجات إما أن تحرق أو تدفن، وذكر التقرير، أن تتملك شيئا لا يعنى بالضرورة أن هذا الشيء يعدم بعدم، تتراجع مفاهيم التملك لصالح حق الانتفاع المؤقت أو الاستئجار بصيغ محدثة.

وأوضح التقرير أن علامات تجارية تخاطب زبائنا "لا تشترى.. نحن نؤجر الملابس"، عقد شهرى إلى أن يعيد الزبون ما استأجره ويحصل على قطعة جديدة، أهم ما فى هذا المنتج أنه ينسج من مواد طبيعية قابلة لإعادة الاستخدام وغير مخلوطة باللدائن ويشترك البائع مع المشترى فى تقليل تكلفة المواد الخام والحفاظ على الجودة.