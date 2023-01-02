ووأوضح التقرير أنه فى الحاويات الموجوة ببروكسل، تحصل الملابس على فرصة جديدة للحياة، وبعد الجمع والفرز تفرم الملابس لتصبح ألياف، ثم تنظف قبل إعادة الغزل حسب طبيعة الاستخدام.
وأشار إلى أنه ليست كل الألياف تتحول إلى خيوط مرة أخرى، بعضها يتحول كحشو للأثاث أو عزل للمبانى أو خرق للتنظيف، 100 مليار قطعة ملابس تنتج سنويا معظمها لا بعاد تدويره.
وقال تقرير "القاهرة الإخبارية"، إنه فى كل ثانية، حمولة شاحنة من المنسوجات إما أن تحرق أو تدفن، وذكر التقرير، أن تتملك شيئا لا يعنى بالضرورة أن هذا الشيء يعدم بعدم، تتراجع مفاهيم التملك لصالح حق الانتفاع المؤقت أو الاستئجار بصيغ محدثة.
وأوضح التقرير أن علامات تجارية تخاطب زبائنا "لا تشترى.. نحن نؤجر الملابس"، عقد شهرى إلى أن يعيد الزبون ما استأجره ويحصل على قطعة جديدة، أهم ما فى هذا المنتج أنه ينسج من مواد طبيعية قابلة لإعادة الاستخدام وغير مخلوطة باللدائن ويشترك البائع مع المشترى فى تقليل تكلفة المواد الخام والحفاظ على الجودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية» تكشف عن «إعادة الحياة» للملابس المستعملة فى بلجيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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