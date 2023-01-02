بولندا: نهج الناتو يطيل أمد الصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الدفاع البولندى، ماريوزيتش بلازتشزاك، حلفاء أوكرانيا فى العالم إلى تكثيف مبادراتهم لدعم الأوكرانيين، مشدداً على أن "النهج الحذر للغاية" فى تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا سوف "يتسبب بلا داعٍ فى إطالة أمد الصراع المرير الذى يدفع فيه الجنود الأوكرانيون ثمناً غالياً ليس لحماية أراضيهم فحسب، بل للدفاع أيضاً عن القيم النبيلة التى نتبناها جميعاً.





وأكد الوزير البولندى - فى مقابلة مع مجلة "ديفينس نيوز" - تضامن بلاده اللامحدود مع أوكرانيا، قائلاً إن الهجوم العسكرى الذى شنته موسكو على كييف "كان حدثاً كاشفاً لحقيقة نوايا الكرملين ومنهجيته فى التعاطى مع العلاقات الدولية"، وهو ما دفع بلاده إلى المسارعة فى خطى تحديث القوات المسلحة والصعود بإنفاقها العسكرى إلى ملامسة عتبة 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الجديد.

وقال: "سيبقى دعمنا الصلب لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، بالتوازى مع نهجنا الشامل لتقوية دفاعنا ووضعنا الأمنى، نقطة جوهرية ترتكز عليها جهودنا فى الأشهر المقبلة".

واستطرد وزير الدفاع البولندى: "نتبنى خطة طموحة لتحديث القوات المسلحة البولندية. وتشتمل برامج التسليح على جيل حديث من الطائرات الحربية المقاتلة، والمروحيات الهجومية، ومنظومات الدفاع الجوى الصاروخى، وقدرات المدفعية".

وشدد على التزام بلاده بتيسير تنفيذ كل القرارات التى توصلت إليها قمة "الناتو" فى مدريد أواخر العام الماضي، وكذلك تقدير بلاده للقرار التاريخى الذى اتخذته كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، واصفا قرار بلاده بالاحتفاظ بوجود دائم لقوات أمريكية فى بولندا بأنه خطوة صائبة، مبررا ذلك بالقول "علينا أن نكون على أهبة الاستعداد للرد على أى حدث طارئ فى غضون وقت قصير أو على الفور".