غازبروم الروسية: وصلنا إلى مستوى جديد فى ضخ الغاز إلى الصين

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميلر - أنه بطلب من الجانب الصينى، كانت عمليات التوريد تنجز بكميات تتجاوز التعاقدية، مما جعل من الممكن تنفيذ بنود الاتفاقات بزيادة ملحوظة.

وأشار إلى أنه "بطلب من الجانب الصينى، قمنا فى 31 ديسمبر، أى قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، بالانتقال إلى تسليم الأحجام اليومية الواردة فى العقد الخاص بالعام التالى، وبهذا الشكل، اعتبارا من 1 يناير 2023، انتقلت شركة غازبروم إلى مستوى جديد تماما فى مجال توريد الغاز إلى الصين".

وفى عام 2022، أعلنت شركة "غازبروم"، عدة مرات عن تسجيل أرقام قياسية فى مجال توريد الغاز إلى الصين، والمرة الأخيرة كانت فى 28 ديسمبر، عندما زادت كميات التوريد عما هو متفق عليه بنسبة 18.7%.

ووفقا لمعطيات الشركة، بلغ إجمالى حجم الغاز الروسى المصدر إلى الصين 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.