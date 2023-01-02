مراسل «القاهرة الإخبارية»: فرنسا تفرض قيودا صارمة على القادمين من الصين

جدة - نرمين السيد - كشف خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، عن أن وزيرى الصحة والنقل بفرنسا تفقدا تطبيق الإجراءات الاحترازية بمطار شارل ديجول، التى أعلنت عنها الحكومة الفرنسية، وتطالب المسافرين إلى الصين تأجيل زيارتهم إلا فى الحالات القصوى.





وقال خالد شقير، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامى حسانى بشير، بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن فرنسا طلبت من المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيها، تقديم اختبار فحص "كوفيد-19" سلبى، قبل الوصول إلى مطاراتها للتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور الجديد المتوقع ظهوره. وأشار إلى أن فرنسا تعيش حالة من الاضطرابات داخل القطاع الصحى، بسبب إضراب العاملين، الأيام الماضية، وأوضح أن فرانسو برون، وزير الصحة الفرنسى، قال فى تصريحات صحفية، إن باريس تدفع إلى تطبيق منهجية الاختبارات على مستوى الاتحاد الأوروبى ليكون الأمر أكثر جدوى.

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