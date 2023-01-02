الرئيس الفنزويلى: مستعدون لتطبيع العلاقات الكامل مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقال مادورو فى مقابلة صحفية إن "فنزويلا مستعدة تماما للتحرك باتجاه عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع إدارة الولايات المتحدة ومع من قد يتولون لاحقا الحكم فى البلاد".
وأضاف مادورو: "نحن مستعدون لحوارات على أعلى مستوى، من أجل علاقات يسودها الاحترام، وآمل فى أن يصل شعاع من الضوء إلى الولايات المتحدة من أجل أن تقلب الصفحة وتترك هذه السياسة المتطرفة جانبا وتتوصل إلى اعتماد سياسات أكثر براجماتية حيال فنزويلا".
كما أوضح مادورو أن الأمور تتقدم على نحو جيد مع الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى وجود "حوار دائم" مع مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد جوزيب بوريل.
وكان البيت الأبيض، قد أوفد فى وقت سابق، مبعوثين إلى كراكاس للتفاوض وتخفيف العقوبات ضد فنزويلا بعد انفراج سجل فى المفاوضات بين السلطة والمعارضة. وقد سمحت واشنطن خصوصا لشركة النفط العملاقة "شيفرون" بالعمل فى الدولة اللاتينية خلال الأشهر الستة المقبلة.
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