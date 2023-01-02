الاستخبارات الأوكرانية: روسيا تغير تكتيكاتها لمهاجمتنا

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل مديرية الاستخبارات فاديم سكيبيتسكى، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن "الروس يعانون حاليا من نقص فى صواريخ إسكندر الباليستية ومخزون صواريخ كاليبر يقترب من نهايته وعدد صواريخ كروز من طراز Kh-101 و Kh-555 يتقلص".
وأضاف سكيبيتسكى أنه مع ذلك، تواصل روسيا إنتاج الصواريخ: "نعثر الآن على شظايا صواريخ صنعت فى الربع الرابع من عام 2022 وهذا يعنى أنه تم إنتاجها وتقديمها على الفور للقوات لإطلاق النار على منشآتنا".
وأوضحت مديرية الاستخبارات الأوكرانية، أن الجيش الروسى يستخدم الآن تكوينات مختلفة من الطائرات بدون طيار والصواريخ القديمة والصواريخ الباليستية عالية الدقة وصواريخ S-300 المعدلة.
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