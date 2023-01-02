«القاهرة الإخبارية»: 75% من البريطانيين نادمون على «البريكست»

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع للرأى أجرته إحدى الصحف فى المملكة المتحدة البريطانيين، عن رفض ثلثى الشعب "البريكست" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ليؤكد الاستطلاع أنه بعد عامين من خروج بلادهم من التكتل الأوروبى، يُمنى البريطانيون أنفسهم بالعودة إلى الاتحاد الأوروبى مرة أخرى.





وقالت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطانى، إن 75% من البريطانيين يشعرون بالندم، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "الإندبندنت"، بعد "البريكست".

وأضافت عضو حزب المحافظين فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة لندن، اليوم الإثنين، أن البريطانيين إذا عاد بهم الزمن إلى الوراء فلن يصوّتوا بـ "نعم" على استفتاء "البريكست"، لقناعتهم التى توصلوا إليها بعد 6 سنوات من التصويت للخروج.

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى الحالة الاقتصادية والمعيشية والركود والتضخم التى تمر بها البلاد، وتفاقمت بعد جائحة كورونا واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت سامية الأطرش، أن المملكة المتحدة تعيش حالة من التخبط السياسى وهو ما وضح جليًا فى تعيين 4 رؤساء للحكومة، حتى تم الاستقرار على ريشى سوناك، رئيس الوزراء الحالى.



وقالت: إنها لا تتصور أن يؤثر أى استفتاء فى العودة إلى التكتل الأوروبى، لأن السياسيين الذين يمتلكون زمام الأمور فى المملكة المتحدة، هم من صوّتوا على "البريكست" وأى تغيير فى مواقفهم سيكون اعترافًا ضمنيًا بفشلهم، وهو ما سيؤثر عليهم فى الانتخابات المقررة، عام 2024.