وقالت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطانى، إن 75% من البريطانيين يشعرون بالندم، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "الإندبندنت"، بعد "البريكست".
وأضافت عضو حزب المحافظين فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة لندن، اليوم الإثنين، أن البريطانيين إذا عاد بهم الزمن إلى الوراء فلن يصوّتوا بـ "نعم" على استفتاء "البريكست"، لقناعتهم التى توصلوا إليها بعد 6 سنوات من التصويت للخروج.
وأوضحت أن ذلك يرجع إلى الحالة الاقتصادية والمعيشية والركود والتضخم التى تمر بها البلاد، وتفاقمت بعد جائحة كورونا واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت سامية الأطرش، أن المملكة المتحدة تعيش حالة من التخبط السياسى وهو ما وضح جليًا فى تعيين 4 رؤساء للحكومة، حتى تم الاستقرار على ريشى سوناك، رئيس الوزراء الحالى.
وقالت: إنها لا تتصور أن يؤثر أى استفتاء فى العودة إلى التكتل الأوروبى، لأن السياسيين الذين يمتلكون زمام الأمور فى المملكة المتحدة، هم من صوّتوا على "البريكست" وأى تغيير فى مواقفهم سيكون اعترافًا ضمنيًا بفشلهم، وهو ما سيؤثر عليهم فى الانتخابات المقررة، عام 2024.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: 75% من البريطانيين نادمون على «البريكست» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.