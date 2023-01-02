جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد سى بشير، أستاذ العلوم السياسية، إنّه عندما يتحدث رئيس الوزراء الجزائرى بعفوية عن أن المؤشرات الاقتصادية جيدة، فإن هذا يعنى التأكيد على ما تحدث به رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، بشأن تحسن أداء الاقتصاد الجزائرى، وبخاصة القطاعات خارج قطاع الطاقة الذى يسيطر على الموارد الجزائرية من العملة الصعبة.





وأضاف الدكتور محمد سى بشير، خلال تصريحات عبر النشرة المغاربية، المذعة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رئيس الحكومة يريد أن تتواصل هذه الجهود حتى تخرج الجزائر من التبعية للريع وتحقق تمنيات الجزائريين منذ الاستقلال، وهى تحقيق الأمن الغذائى وبناء نموذج اقتصادى حقيقى بعيد عن الريع إضافة إلى تحسن حياة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الكرمة جراء الحصول على الاحتياجات الأساسية والخدمات بأرقى ما يمكن أن تقدمه المؤسسات الحكومية. وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يمكن القول بأن كل ما ذكره رئيس الحكومة الجزائرية بشأن تنويع الاقتصاد ومصادر التمويل الخاصة به أمر حقيقى، لأن ما ذكره تمنيات، لأن الاقتصاد الجزائرى يعانى من التبعية للريع. وأشار إلى أنه كلما تقدم فى الحصول على أداءات خارج الريع النفطى نكون قد اقتربنا من تحقيق ما يتمناه رئيس الحكومة، وما سجله رئيس الجمهورية فى برنامجه التى تتضمن 54 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متخصص لـ«القاهرة الإخبارية»: الجزائر تبذل جهودا لتحسين قطاعات الاقتصاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.