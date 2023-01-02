الرئيس العراقى ينعى بابا الفاتيكان السابق

جدة - نرمين السيد - وقال رشيد ـ حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ إن "العالم تلقى نبأ وفاة بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر ببالغ الأسى والحزن، وذلك عرفانا وتقديرا لما قدمه من حياة عامرة بالتطلع والعمل من أجل حياة إنسانية أكثر عدلاً ومحبة وتسامحاً ولطفاً".

وأضاف: "أحر التعازى إلى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والمجتمع الإنسانى وجميع الأخوة المسيحيين المؤمنين بالقيم التى عاش وعمل عليها البابا الراحل".

وكان الفاتيكان قد أعلن يوم 31 ديسمبر الماضى، أنه سيتم إقامة جنازة بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر فى الخامس من شهر يناير الجارى.