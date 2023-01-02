استطلاع رأى: تراجع شعبية رئيس كوريا الجنوبية إلى 40%

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نشرته وكالة "شينخوا"، أظهر استطلاع أسبوعى أجرته مؤسسة "ريل ميتر"، أن التقييم السلبى لإدارة يون لشؤون الدولة 0.6 نقطة مئوية وصل إلى 57.2%. ووصلت نسبة التأييد لحزب سلطة الشعب المحافظ الحاكم إلى 39.2% الأسبوع الماضى، بانخفاض 1.8 نقطة مئوية عن الأسبوع الذى سبقه. وارتفعت شعبية الحزب الديمقراطى الليبرالى المعارض الرئيسى 2.6 نقطة مئوية لتصل إلى 45.5%. وحصل حزب العدالة التقدمى الصغير على 3.8% من نقاط التأييد الأسبوع الماضى، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن الأسبوع الذى سبقه. واستندت النتائج إلى استطلاع للرأى شمل 2511 ناخبا أجرى فى الفترة من الإثنين إلى الجمعة الماضيين، بهامش خطأ 2.0 نقطة مئوية ومستوى ثقة 95%.

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