واقعة غريبة في الكويت.. أردني يتهم زوجته بسرقة "أدوات طبخ"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 2 يناير 2023 02:05 مساءً - دوت الخليج :- شهدت الكويت واقعة غريبة، بعدما اتهم وافد أردني زوجته بسرقة "أدوات الطبخ" بعد خلافات زوجية بينهما.
وأبلغ أردني الجهات الأمنية في الكويت بتعرضه للسرقة من قبل زوجته، وخلصت تحريات مباحث محافظة "حولي" إلى أن زوجته وهي أردنية الجنسية أيضا قد "سرقت أدوات الطبخ" من المنزل.
وبرأت الجهات الأمنية الزوجة الأردنية من تهمة سرقة 800 دينار كويتي، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وبمواجهة الزوجة بالتهمة المنسوبة إليها أنكرت تهمة السرقة جملة وتفصيلا، مشيرة إلى وجود خلافات زوجية وقضايا بين الطرفين، حسب ما نقلته الصحيفة عن "مصدر أمني".
وفي الكويت يعيش ويعمل قرابة 63 ألف أردني .
ويشكل المواطنون 34 بالمئة من عدد السكان في البلاد بواقع 1.5 مليون مواطن ومواطنة، فيما يستحوذ الوافدون على 66 بالمئة من جملة سكان الكويت بواقع 2.96 مليون مقيما ومقيمة .
الحرة
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