روسيا تسقط مسيرة أوكرانية قرب مدينة فورونيج

جدة - نرمين السيد - وقالت مقاطعة فورونيج الروسية، فى بيان اليوم الإثنين، إن "الدفاعات الجوية رصدت الليلة الماضية وأسقطت طائرة استطلاع صغيرة بدون طيار كانت قد انطلقت من أوكرانيا وتقترب من فورونيج".
وأضافت حكومة المقاطعة، أن هذه الواقعة لم تسفر عن أى إصابات أو أضرار وأن الوضع لا يزال تحت السيطرة.
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