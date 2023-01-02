العالم اليوم - 254 مليار دولار.. صادرات قياسية لتركيا في 2022

انتم الان تتابعون خبر 254 مليار دولار.. صادرات قياسية لتركيا في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 01:20 مساءً - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن صادرات بلاده ارتفعت 12.9 في المئة إلى 254.2 مليار دولار العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقال أردوغان في مؤتمر إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زادت 12 في المئة في 2022، مضيفا أن تركيا تعمل على هدف أن تصبح واحدة من أكبر عشرة مصدرين في العالم.

وفي محاولة لتخفيف تداعيات التضخم المتفاقم على الصناعة، قررت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين بالقطاع الصناعي، الذي تعول عليه البلاد في دفع النمو الاقتصادي إلى جانب السياحة.

وتعاني تركيا من معدلات تضخم هي الأعلى في نحو ربع قرن، وسط سياسة نقدية متساهلة من قبل البنك المركزي التركي، إرضاء لرغبة أردوغان، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد لليرة التركية خلال العامين الماضيين.

وتشير أحدث البيانات إلى أن عجز الميزان التجاري في تركيا ارتفع في الفترة من أول يناير إلى نوفمبر بنسبة 153.4 بالمئة إلى 99.8 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا للتحول إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وأسعار الفائدة المنخفضة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع الليرة في السنوات الماضية.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية عالميا إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف.