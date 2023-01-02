الدوما: 2023 عام النصر بالنسبة لـ روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، أن الأحداث التاريخية للعام الماضى أطلقت عمليات سنرى نتائجها فى عام 2023، مضيفا أن العام الجارى سيصبح عاما للنصر بالنسبة لروسيا.





وكتب فولودين فى صفحته على "تليجرام": "وقعت أحداث تاريخية فى العام الماضى. ونجحنا معا فى مواجهة التحديات والعقوبات التى واجهتها بلادنا. وتم اتخاذ قرارات مصيرية من قبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لضمان أمن وسيادة روسيا. تم إطلاق عمليات سنرى نتائجها فى عام 2023". وعبر عن اعتقاده بأن عام 2023 سيحدد كثيرا فى تطور روسيا والعالم كله فى العقود المقبلة، مضيفا: "يجب أن يصبح العام الجديد – على أساس وحدة سكانها – عاما للتنمية وعاما للانتصار المشترك". وأكد أنه من أجل تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن "يجب علينا جميعا أن نعمل بشكل أكثر فعالية فى مجالاتنا"، موضحا: "من أجل مستقبل سلمى للبلاد ورفاهية سكاننا".

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