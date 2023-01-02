كيف تعوض ألمانيا نقص إمدادات النفط الروسى؟.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يجيب

جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مصدرين أساسيين للطاقة فى ألمانيا، الأول الغاز الطبيعى، والثانى النفط الخام، وكان يأتى المصدران من روسيا، وكل ذلك توقف، وأصبحت البلاد تعتمد بشكل كامل على الغاز المسال الذى يأتى من مختلف دول العالم فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية، وقامت بتأمين عقود لـ15 عام مقبلة.





وأضاف مرزوق خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه لأول مرة فى تاريخ ألمانيا تستأجر 4 محطات للغاز المسال، والمحطة الأولى بدأت فى استقبال أولى دفعات الغاز المسال من النرويج وأمريكا وكندا لشمال البلاد، وتم ضخ كل هذه الكميات فى الشبكة الألمانية للغاز. وتابع، أن التعويض عن مصادر الطاقة الروسية فى ألمانيا لن يأتى سريعا، إذ أن 35% من النفط الخام فى ألمانيا كان يأتى من روسيا، و60% من الغاز الألمانى كان يأتى من روسيا، وبعد توقف كل هذه الأمور، فإن ألمانيا تعتمد شهرا بعد شهر على الكميات التى تأتى من مختلف دول العالم، كما أن إمدادات العام مؤمنة بشكل كامل، على الرغم من أن محطات شمال ألمانيا ستمد البلاد بكميات قليلة من الطاقة.

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