ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 51 قتيلا

وقال المجلس - حسبما نقلت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، اليوم الإثنين - إن معظم الضحايا سقطوا فى منطقة "مينداناو الشمالية" حيث تم تسجيل 25 حالة وفاة بها، مشيرا إلى أن القتلى لقوا مصرعهم إما غرقا أو جراء الانهيارات الأرضية أو بسبب انقلاب قواربهم بسبب الأحوال الجوية السيئة.
وأضاف أن أكثر من 4500 منزل قد تضرر جراء الفيضانات إلى جانب الطرق والجسور، ولا تزال بعض المناطق تشهد انقطاعا فى إمدادات الكهرباء والمياه.
وأوضح المجلس الفلبينى، أن ما لا يقل عن 22 مدينة وبلدية أعلنت حالة الكوارث فى أعقاب الفيضانات العارمة التى اجتاحتها، ذلك فى الوقت الذى لا يزال أكثر من 8600 شخص من أصل 600 ألف متضرر من الفيضانات يتواجدون فى ملاجئ الطوارئ.
يذكر أن الفلبين تصنف بأنها واحدة من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات تغير المناخ، حيث حذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة على البلاد كلما ارتفعت درجة حرارة العالم.
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