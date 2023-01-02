بسبب موجة الطقس السيئ.. تحذيرات مهمة من الأرصاد الأمريكية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - طالبت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم الإثنين، سكان مقاطعة ويلتون وأجزاء من مقاطعة ساكرامنتو الجنوبية، الواقعة على طول نهر كوسومنيس، اللتين تشهدان عاصفة مطيرة، باللجوء إلى مراكز الإيواء الوطنية أو الاحتماء بمناطق مرتفعة لتجنب الفيضانات المتوقع استمرارها.





وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار موجة الطقس السيئ الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مقاطعة ويلتون الواقعة شمال كاليفورنيا تعرضت لموجة من العواصف المطرية التى تبعتها فيضانات، مما تسبب فى انهيار سدين على طول نهر "كوسومنيس". وتسببت العواصف القوية فى هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج كثيفة على معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة مع استعداد الولاية لبدء عام جديد.

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