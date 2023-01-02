أمريكا تهنئ لولا دا سيلفا على تنصيبه رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

جدة - نرمين السيد - وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها إلى استمرار شراكتها القوية مع البرازيل، وكتب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الإثنين - "تهانينا للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونابئه المنتخب جيرالدو الكمين على تنصيبهما".

وأضاف "نتطلع إلى استمرار الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والبرازيل فى مجالات التجارة والأمن والاستدامة والابتكار والشمول، ونتطلع لمستقبل مشرق لبلداننا وللعالم".