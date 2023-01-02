العالم اليوم - يعمل بالوقود الصب.. كوريا الجنوبية تختبر "الصاروخ الغامض"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 12:22 مساءً - نشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، يوم الاثنين، تسجيلا مصورا لأحدث اختبار لصاروخ يعمل بالوقود الصلب.

وأكد جيش كوريا الجنوبية أنه أجرى تجارب على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب الجمعة بعد أن أثار إطلاقه غير المعلن ذعرا بين العامة لفترة وجيزة من ظهور ما يشتبه في كونه جسما طائرا غامضا أو إطلاق صاروخ كوري شمالي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن إطلاق الصاروخ جزء من مساعيها لبناء قدرة مراقبة فضائية وتعزيز أسلوبها الدفاعي.

ونقلت أسوشيتد برس عن المصدر أنها لم تخطر عامة الناس بعملية الإطلاق مقدما لأنها تنطوي على مسائل أمنية عسكرية حساسة.

أمكن رؤية شكل لولبي باللونين الأبيض والأحمر المتلألئ يدور خلف ضوء أبيض ساطع في أجزاء من سماء كوريا الجنوبية مساء الجمعة.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت في كوريا الجنوبية برسائل مواطنين قالوا إنهم رأوا جسما يحلق أو بخارا بألوان قوس قزح أو أضواء غامضة أخرى.

وتلقت مكاتب الطوارئ والشرطة في البلاد مئات التقارير من المواطنين عن مشاهدة جسم طائر مريب وأضواء غامضة في جميع أنحاء البلاد، بحسب وسائل الإعلام المحلية.