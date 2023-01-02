تايوان: نرغب فى توثيق العلاقات الثنائية التجارية مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقالت هسياو، إنها ترغب فى رؤية تعميق التعاون بين تايوان والولايات المتحدة - وفق ما نقلته صحيفة "تايوان نيوز"، اليوم الإثنين.

وأضافت هسياو، أن السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادى هم الأهداف المشتركة لتايوان والولايات المتحدة وأن الهدف الأساسى للعام الجارى هو دفع المفاوضات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، معربة عن أملها فى أن يكون هناك تقدم ملموس فى المستقبل القريب.

وسلطت هسياو الضوء على أمن تايوان باعتباره قضية توليها الولايات المتحدة والعالم أهمية. وقالت إنه من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار فى مضيق تايوان، تحتاج الأمة إلى بناء قوتها.

وأعربت هسياو عن أملها فى أن تواصل الدول ذات التفكير المماثل العمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين حتى يتمكن التايوانيون من مواصلة العمل والعيش فى سلام وازدهار.

وقالت إن قمع الحكومة الصينية المستمر للفضاء الدولى لتايوان لا يزال يمثل التحدى الأكبر.