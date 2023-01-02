القاهرة الإخبارية.. ألمانيا تحقق فى تزايد الاستخبارات الروسية على أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقال توماس هالدينفانج، رئيس مكتب حماية الدستور إن الصين أيضًا من بين الدول التى تطور أجهزتها الاستخباراتية فى ألمانيا.

وفى وقت سابق، ألقت المخابرات الألمانية القبض على عميل مزدوج قبل أيام عشية عيد الميلاد، يشتبه أنه قدم معلومات سرية إلى جهاز استخبارات روسى، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال المدعى العام الاتحادى إن "كارستن ل" اعتقل على خلفية نقله معلومات إلى "جهاز مخابرات روسى"، وتم تفتيش شقة ومكان عمل المشتبه به وشخص آخر.

كما تتوقع المخابرات الألمانية أن تحاول موسكو تعويض طرد 40 عميلا من السفارة الروسية فى برلين، بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية أنهم غير مرغوب فيهم، وفقا للقناة الإخبارية.