الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

جدة - نرمين السيد - ففى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، هما: محمد عبد المعطى غطاشة (21) من مخيم الفوار جنوبًا، ونور أبو عيشة (35 عاما) من جبل أبو رمان بالمدينة.

وفى نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: مجاهد مبروكة من الجبل الشمالى، وعمر الشامى من منطقة المخفية، وعميد ترياقى من منطقة الاتحاد من مدينة نابلس، وكرم منصور أثناء مروره على حاجز زعترة جنوبًا.

وفى بيت لحم، اعتقلت تلك القوات ستة مواطنين، وهم: محمد أحمد عبد ربه، والأسير المحرر محمد أسعد فرج فى العشرينات من العمر من مخيم عايدة بالمدينة، وقصى رائد محارمة، وسند أحمد عيدة، ومحمد جميل زواهرة، ومؤمن إسماعيل محيسن، من بلدة زعترة شرقًا.

وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، وهم: جهاد أبو حميد شقيق الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، والأسيرين المحررين فادى أبو عطية، ورامى غازى عيد من مخيم الأمعرى، والشاب معاذ جبارة من بلدة ترمسعيا شمالًا.

وفى سلفيت، أفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت واعتقلت محمد عمر عبد الرازق، كما اقتحمت قرية اسكاكا شرقا واعتقلت الشاب يحيى حرب بعد أن داهمت منزل ذويه وعبثت بمحتوياته.