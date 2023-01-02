القاهرة الإخبارية.. وزير الصحة الألمانى: قلق على حياتى من مواطنى الرايخ

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الصحة الألمانى كارل لوتارباخ، عن تنامى شعوره بالقلق إزاء تهديدات "مواطنى الرايخ" وبعض الجماعات المتطرفة، والذين يعتبرونه ضمن قائمة الأعداء، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال وزير الصحة الألمانى، إن تهديد "مواطنى الرايخ" يؤثر على حياته ما يجعله قلقًا على أطفاله.

وفى البداية كان ينظر لحزب "مواطنى الرايخ" على أنهم قلة من الأشخاص المجانين، إلا أن مع الوقت كشفت الشرطة الفيدرالية أنهم خطيرون وشكلوا خلية للإطاحة بالحكومة واستهداف بعض الشخصيات العامة، بالإضافة إلى كون الكثير منهم مسلحين.

وفى أبريل من عام 2022، خطط مواطنو الرايخ ومعارضو سياسة كورونا لخطف الوزير، والذى كان من المفترض أن يكون مقدمة لانقلاب.

وعقب قيام الشرطة الفيدرالية بالقبض على 25 متهما من مواطنى الرايخ، والاشتباه فى 55 شخصًا آخرين، تم العثور على قائمة مكونة من 18 اسما تحت "قائمة الأعداء"، تم التخطيط لاستهدافهم.

وقالت صحيفة "تاز" الألمانية، إن القائمة التى أعدتها خلية "مواطنى الرايخ"، ضمت 18 اسما، لشخصيات سياسية وشرطيين وإعلاميين، وكان فى مقدمتهم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وضمت القائمة، أيضًا سبعة برلمانيين، من بينهم زعيم المعارضة ورئيس حزب الاتحاد المسيحى الاشتراكى فيردريس ميرس، بالإضافة إلى رئيسة الحزب الاشتراكى الديمقراطى ساسكيا إسكين، والأمين العام للحزب الاشتراكى الديمقراطى كيفين كونيرت، والسياسى من حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى أرمين لاشيت.

ومن بين الأسماء أيضًا التى ضمتها قائمة الأعداء، أعضاء مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالى (BKA)، بالإضافة إلى ثلاثة مذيعين بالإذاعة العامة.

وقالت زعيمة الحزب الاشتراكى الديمقراطى ساسكيا إسكين، إنه يجب عدم التقليل من الخطر الذى يشكله مواطنو الرايخ العنيفون، لأن لديهم خططًا ملموسة كانوا على استعداد لتنفيذها.

ووفقًا لتحقيقات المدعى العام فإن المعتقلين خططوا لشق طريقهم إلى "البوندستاج" الألمانى مع مجموعة مسلحة صغيرة من أجل اعتقال أعضاء الحكومة الفيدرالية والنواب الموجودين هناك.