مصرع 4 أشخاص فى اصطدام مروحيتين بـ أستراليا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب مفتش شرطة كوينزلاند، جارى ووريل، إن الثلاثة المصابين فى حالة حرجة فى المستشفى، مضيفا أن جميع الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خطيرة كانوا من نفس المروحية.
ويجرى مكتب النقل والسلامة الأسترالى، تحقيقات لمعرفة أسباب التصادم، ونصح سائقى السيارات والمشاة بتجنب المنطقة.
وتعد منطقة جولد كوست واحدة من أكثر المواقع السياحية شهرة فى البلاد، وهى الأكثر ازدحاما فى شهر يناير، وهو وقت الذروة لقضاء العطلات فى أستراليا.
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