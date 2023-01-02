زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - وذكر معهد أثينا للجيوديناميك - وفق ما نقلته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية اليوم الإثنين - أن الزلزال الذى وقع تحت سطح البحر تم تحديد مركزه على بعد 46 كيلومترا جنوب ميثونى وعلى عمق 18 كيلومترا.

وسجل مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى فى وقت سابق الزلزال عند 4.4. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتعد اليونان واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل وتسبب معظمها أضرارا طفيفة ونادرا وفيات.