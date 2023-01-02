كوريا الجنوبية تفرض اختبار كورونا على القادمين من الصين

جدة - نرمين السيد - وتلزم الحكومة الكورية الجنوبية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - الأجانب القادمين من الصين (باستثناء هونج كونج وماكاو) للإقامة قصيرة الأمد فى كوريا الجنوبية بإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بى سى آر" فى أعقاب وصولهم إلى كوريا الجنوبية والانتظار فى مكان معزول إلى حين إصدار نتيجة الاختبار، أما المواطنين الكوريين القادمين من الصين أو الأجانب للإقامة طويلة الأمد فيجب عليهم أن يخضعوا لاختبار كورونا فى مركز صحى عام بالقرب من المسكن خلال يوم واحد من وصولهم، والانتظار فى مساكنهم إلى حين ظهور نتيجة الاختبار.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية مؤقتا التوقف عن توسيع الرحلات إلى الصين، ويطلب من جميع الرحلات الجوية القادمة من الصين التوجه إلى مطار إنتشون الدولى، لإجراء عملية الاحتواء بشكل مناسب.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشترط البلاد تقديم نتيجة اختبار تثبت الخلو من الإصابة بكورونا على القادمين من الصين ابتداء من يوم 5 من الشهر الجارى، حيث عليهم تقديم نتيجة اختبار بى سى آر خلال 48 ساعة قبل صعود الطائرة، أو نتيجة اختبار مستضد سريع خلال 24 ساعة قبل صعودها.

وتقيد كوريا الجنوبية إصدار تأشيرات قصيرة الأمد عبر بعثاتها الدبلوماسية داخل الصين اعتبارا من اليوم باستثناء الدبلوماسيين والمسؤولين العموميين والأعمال الأساسية والأغراض الإنسانية. وسيتم تطبيق القيود الخاصة بالتأشيرة بحلول نهاية شهر يناير الجارى.

وتشدد الحكومة الكورية الجنوبية إجراءات الحجر الصحى تجاه القادمين من الصين التى تشهد زيادة حادة فى حالات الإصابة بكورونا بعد أن أعلنت الصين تخفيف القيود المرتبطة بكورونا على نطاق واسع.

وشهدت نسبة القادمين من الصين من بين حالات الإصابة الوافدة من الخارج زيادة حادة مؤخرا فى كوريا الجنوبية.