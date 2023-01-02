إجراء بريطانى جديد للاستغناء عن الوقود الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الطاقة والمناخ البريطانى جراهام ستيوارت اليوم الإثنين، أنه من المقرر تعزيز إنتاج الوقود النووى فى المملكة المتحدة، بما يصل إلى 75 مليون جنيه إسترلينى بتمويل من الحكومة فى محاولة لدعم تطوير بدائل لإمدادات الوقود الروسى وتعزيز أمن الطاقة فى المملكة المتحدة.





وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكترونى، أن هذا التمويل سيشجع الاستثمار فى قدرات إنتاج الوقود الجديدة والقوية فى المملكة المتحدة، مما يدعم طموح الحكومة لتأمين ما يصل إلى 24 جيجاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050.

واتفق زعماء مجموعة السبع فى يونيو الماضى، على بدء إجراءات منسقة لتقليل الاعتماد على الطاقة النووية المدنية والسلع ذات الصلة من روسيا، بما فى ذلك العمل على تنويع إمداداتهم من اليورانيوم وقدرة إنتاج الوقود النووي. وتمتلك روسيا حاليا حوالى 20% من قدرة تحويل اليورانيوم العالمية و40% من قدرة التخصيب.

وسيعمل صندوق الوقود النووى فى المملكة المتحدة البالغ 75 مليون جنيه إسترلينى على تعزيز أمن الطاقة من خلال تشجيع الاستثمار، فى تطوير وتسويق إنتاج الوقود النووى المحلى بما فى ذلك تقنيات الوقود المتقدمة، ويشمل تطوير قدرة تحويل جديدة فى المملكة المتحدة لكل من اليورانيوم المستخرج حديثا والمعاد تصنيعه، وسيساعد ذلك فى تشغيل المفاعلات النووية المتقدمة الحالية والمستقبلية - ودعم التنويع الدولى من إمدادات الوقود الروسية.

وستعمل حزمة الاستثمار هذه على تعزيز أمن الطاقة فى المملكة المتحدة من خلال ضمان الوصول لإمدادات آمنة، من الوقود المنتج فى المملكة المتحدة لتشغيل الأسطول النووى البريطانى اليوم وغدا، للحد من النفوذ الروسى مع خلق المزيد من فرص العمل وفرص التصدير فى المملكة المتحدة.