العالم اليوم - خسائر ألافكو الكويتية تقفز 148 بالمئة في العام الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 10:18 صباحاً - سجلت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية خسائر صافية بنحو 59 مليون دينار (192.7 مليون دولار) في سنتها المالية الأخيرة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقارنة بخسائر صافية بلغت حوالي 23.8 مليون دينار قبل عام، أي بزيادة 148 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن السبب الرئيسي في زيادة صافي الخسائر يرجع إلى "تسجل مخصص انخفاض قيمة بمبلغ 76 مليون دينار" خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وأضاف البيان أن الخسائر الصافية في الربع الرابع من السنة المالية الأخيرة بلغت نحو 35.6 مليون دينار مقارنة مع خسائر بلغت 20.6 مليون دينار قبل عام.

تأسست ألافكو في عام 1992 كذراع متخصص في تأجير الطائرات من قبل الخطوط الجوية الكويتية، ومن ثم استحوذ عليها بيت التمويل الكويتي في عام 1999، وأدرجت في بورصة الكويت في عام 2006، بحسب موقعها الإلكتروني.

بدأت ألافكو بأسطول مكون من طائرتين، وعلى مدى السنوات الماضية توسع أسطول الشركة ليتجاوز السبعين طائرة مؤجرة على شركات طيران عالمية في أكثر من 15 دولة.