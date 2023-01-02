العالم اليوم - كلوب: ليفربول لا يلعب بنك الحظ في سوق الانتقالات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 10:18 صباحاً - يعتقد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن المهاجم كودي جاكبو قد يكون الصفقة الوحيدة لفريقه خلال الشهر الجاري.

وقال كلوب إن النادي لا يمكن أن يخوض لعبة "بنك الحظ" في فترة الانتقالات، مشيرا إلى أنه يثق في اللاعبين المتاحين لديه في التشكيلة بالوقت الحالي.

وفي ظل غياب الجناحين لويس دياز ودييغو جوتا بسبب الإصابة، تعاقد ليفربول مع جاكبو، الذي أحرز 3 أهداف مع هولندا في كأس العالم الأخيرة، قادما من أيندهوفن مقابل حوالي 44.67 مليون دولار.

وقال المدرب الألماني "لا أريد أن أتسبب في إحباط أي شخص، لكن نحن تعاقدنا مع لاعب رائع مثل كودي جاكبو ثم نقرأ بعد ذلك مباشرة ’من القادم‘‬؟"

وأضاف "لا يمكن أن نلعب مثل بنك الحظ. لن نفعل ذلك أبدا.. هذا جزء كبير من فلسفتي بالعمل والثقة الكاملة في اللاعبين المتاحين، وليس إبلاغهم بشكل متواصل أننا نحتاج إلى لاعبين في مراكزهم".

وبعد بداية محبطة للموسم، يتأخر ليفربول بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر، لكنه فاز في آخر 4 مباريات بالدوري ليصبح سادسا وقبل مواجهة برنتفورد اليوم الاثنين.