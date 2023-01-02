القبض على ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة بالجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 09:29 صباحاً - ألقت مصالح الأمن الجزائرية القبض على المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وملكة جمال شمال إفريقيا السابقة، وحيدة قروج، ليلة راس السنة.

وأوضحت المصادر أنه تم القبض على قروج ليلة رأس السنة بعد أن تم اقتحام منزلها والعثور على كمية كبيرة من المخدرات، الكوكايين، ومبالغ مالية ضخمة.

وتم تحويل المتهمة لإخضاعها للتحقيق الإبتدائي الذي أفضى إلى الحبس المؤقت.

وأوضحت المصادر أن زوج المتهمة الذي كان خارج المنزل لدى مداهمة الأمن، وفر بعد علمه بنبأ اعتقال زوجته.

واشتهرت قروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب ملكة جمال التراث الإفريقي.