أوكرانيا: إسقاط 20 هدفا جويا لروسيا فوق كييف‎‎

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة العسكرية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أنه فى أثناء إنذار إحدى الغارات الجوية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تم إسقاط 20 هدفا جويا فوق العاصمة. فيما يتم تحديث البيانات الأولية عن الهجمات الروسية الأخيرة.
وأضاف البيان: بشكل عام، استمر إنذار الغارة الجوية فى العاصمة ومنطقة كييف 4 ساعات و8 دقائق. بينما تضرر مبنى سكنى وأصيب صبى يبلغ من العمر 19 عاما فى كييف.
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