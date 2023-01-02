الناتو: روسيا تستعد لهجوم برى واسع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم برى واسع فى أوكرانيا، ودعا الحلفاء على مواصلة الدعم العسكرى لكييف، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





يأتى ذلك بعد أيام من قرار روسيا وموافقة الرئيس فلاديمير بوتين على زيادة عدد أفراد الجيش الروسى وإنهاء التعبئة الجزئية فى البلاد. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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