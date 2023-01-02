صافرات الإنذار تدوى فى كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى

جدة - نرمين السيد - وقال عمدة مدينة كييف فيتالى كليتشكو أن انفجارا وقع فى حى ديسنيانسكى فى العاصمة الأوكرانية.
وفى وقت سابق من اليوم انطلقت صفارات الإنذار فى مقاطعات نيكولايف، وكيروفوغراد ودنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا، والمناطق التى لا تزال خاضعة لقوات كييف فى مقاطعتى زابوروجيه وخيرسون الروسيتين جنوب شرقى أوكرانيا.
وتواصل القوات الجوية الفضائية الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين على الهجوم الإرهابى على جسر القرم، الذى وقفت خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
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