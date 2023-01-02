العالم اليوم - كوريا الجنوبية تسجل أكبر عجز تجاري على الإطلاق في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 08:24 صباحاً - سجلت كوريا الجنوبية أكبر عجز تجاري على الإطلاق في 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، رغم ارتفاع صادراتها بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي بالعام الماضي محققه أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبلغت صادرات البلاد 683.9 مليار دولار العام الماضي، مسجلة أكبر عدد سنوي منذ عام 1956، عندما بدأت البلاد في تجميع البيانات المتعلقة بالتجارة، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الصناعة الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة إن الرقم القياسي السابق سجل قبل عام بـ 644.4 مليار دولار.

وزادت الواردات بنسبة 18.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 731.2 مليار دولار العام الماضي، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 47.2 مليار دولار.

وبحسب الوزارة، فإن العجز يزيد عن ضعف العجز القياسي السابق البالغ 20.62 مليار دولار في عام 1996، وهو أكبر رقم على الإطلاق منذ عام 1956.

بالنسبة لشهر ديسمبر، انخفضت الصادرات الشهرية بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 54.99 مليار دولار.

ونمت الواردات بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي إلى 59.68 مليار دولار، وبلغ العجز التجاري الشهري 4.69 مليارات دولار.

تتجاوز الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل، وهي المرة الأولى منذ عام 1997 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لمدة 9 أشهر متتالية.