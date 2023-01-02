العالم اليوم - اليمن.. انطلاق المرحلة الثانية من "سهام الشرق" في أبين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 07:24 صباحاً - أعلنت قوات الحزام الأمني انطلاق المرحلة الثانية من عملية "سهام الشرق" في محافظة أبين.

جاء ذلك في العرض العسكري الذي شهده معسكر "رأس عباس"، احتفاء بتخرج الكتائب الأولى لألوية الدعم والإسناد (أبين).

وفي العرض العسكري الذي حضره عدد من القادة العسكريين ووزراء في حكومة المناصفة، أوضح العميد محسن الوالي عن تشكيل قوة دعم وإسناد من "5 ألوية" خاصة بمحافظة أبين، لاستكمال تطهيرها وتأمينها من خطر الجماعات الإرهابية.

وثمّن القائد العام لقوات الحزام الأمني الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من أجل تطهير المنطقة من الإرهاب.. بمتابعة حثيثة وتوجيهات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.

وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت في طلائع العام 2022 ونجحت في تطهير مساحات واسعة من محافظة أبين التي عانت من وجود التنظيمات الإرهابية على مدى عقود واستكملت العمليات الأمنية بعملية اعصار الجنوب التي استهدفت تحرير المديريات التي سلمتها ميليشيات الإخوان لجماعة الحوثي.

وقدمت الكتائب عرضا مهيبا من أمام منصة الشرف، كما قدموا عرضا بالآليات العسكرية وسط اشادة وترحيب القيادة العسكرية.

حضر حفل التدشين قادة الالوية المشكلة، وعدد من ضباط القوات المسلحة الجنوبية والحزام الأمني.