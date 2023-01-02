14 قتيلا بهجوم مسلح على سجن فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب المدّعى العام فى ولاية تشيهواهوا إنّ الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص، وأن الشرطة اعتقلت أربعة أفراد بمساعدة الجيش، من دون أن تحدد ما إذا كانوا سجناء هاربين أم من المهاجمين.

ونفذ الهجوم عند الفجر عندما وصل مسلحون فى عربات مصفّحة وفتحوا النار على الحرّاس، فيما كان أهالى عدد من السجناء ينتظرون زيارة أقاربهم بمناسبة العام الجديد.

واستنادا إلى عناصر التحقيق الأولية، كان هدف الهجوم تسهيل هروب مجموعة سجناء.

ويضمّ السجن الواقع فى مدينة سيوداد خواريز المكسيكيّة الشماليّة أعضاء من فروع مسلّحة لعصابتَى سينالوا وخواريز اللتين تتنافسان للسيطرة على المدينة منذ أكثر من 15 عاما.