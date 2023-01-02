العالم اليوم - خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد هجوم إسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد هجوم إسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 03:22 صباحاً - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن هجوما إسرائيليا استهدف منطقة جنوب مدينة دمشق.

وقال مصدر رسمي سوري: "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً فجر اليوم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه." وأضاف المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة.

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