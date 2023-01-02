جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 27.8 كم. وكانت المنطقة تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة فى 20 ديسمبر، أدى إلى تدمير المنازل والطرق وتعطيل المرافق وانقطاع المياه والكهرباء عن آلاف السكان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.