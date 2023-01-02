الجيش الأوكرانى: القوات الجوية تشن 13 ضربة ضد مناطق تمركز الجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 13 ضربة على المناطق التى تتمركز فيها القوات الروسية، مشيرة إلى نجاحها فى منطقتى تمركز قوات بشرية ومعدات عسكرية روسية.





وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية - أن القوات الروسية شنت 35 غارة جوية ضد الجيش الأوكرانى خلال النهار باستخدام طائرات بدون طيار من طراز "شاهد-136"، والتى تم إسقاطها جميعًا على يد وحدات قوات الدفاع الأوكرانية. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت أيضا 16 هجومًا باستخدام نظام صواريخ متعدد الإطلاق "إم إل آر إس"، مشيرة إلى أن الجيش الروسى شن أيضا هجمات فى اتجاه باخموت ويحاول تحسين الوضع التكتيكى لقواته فى اتجاهات كوبيانسك وليمان وأفدييفكا، لافتة إلى أن روسيا تحافظ على دفاعها فى اتجاهى نوفوبافليفسكى وزابوريجيا، بجانب إعادة تجميع القوات فى اتجاه خيرسون. وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا تستمر فى مواصلة إجراءات "التعبئة" فى شبه جزيرة القرم، حيث بدأت المفوضيات العسكرية الروسية فى التحقق من قوائم الأشخاص الذين لم يشاركوا بعد فى العملية العسكرية بأوكرانيا ليخضعوا للتجنيد للتعبئة فى عام 2023.

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