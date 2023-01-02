مسؤول أوكرانى: القوات الروسية تقصف تجمعين سكنيين فى منطقة دنيبروبتروفسك

جدة - نرمين السيد - وقال ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمي، وفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية: "فى المساء، قصفت القوات الروسية تجمعى مارهانيت وميروف فى منطقة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة". ووفقا لـ"يوكرينفورم"، فقد قصف الجيش الروسى أيضا بلدة أوريكيف فى منطقة زابوريجيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

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