صندوق النقد الدولى يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمى فى 2023

جدة - نرمين السيد - حذرت رئيسة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، من عام 2023 متوقعة أن يكون صعب على الاقتصاد العالمى فى وقت تعانى فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمى وهى الولايات المتحدة وأوروبا والصين.





وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولى فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، أن عام 2023 سيكون صعبا على الاقتصاد العالمى، حيث يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمى فى ركود. وأشارت إلى أن نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل فى الركود، مبينة فى الوقت ذاته أن زيادة إصابات فيروس كورونا فى الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمى فى الأجل القريب.

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