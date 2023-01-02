العالم اليوم - كييف تحذر من هجمات بالطائرات المسيّرة

انتم الان تتابعون خبر كييف تحذر من هجمات بالطائرات المسيّرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 يناير 2023 01:24 صباحاً - حذر حاكم منطقة كييف في ساعة متأخرة من من تعرض المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة، في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة وشرق أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تطبيق المراسلة تيليجرام "تم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في المنطقة.. ثمة تهديد بهجوم بطائرات (مسيرة إيرانية الصنع) طراز شاهد". وقالت خدمات الطوارئ إنه تم التحذير من غارات جوية في مدينة كييف، التي لا تنتمي إداريا إلى منطقة كييف، والجزء الشرقي من أوكرانيا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر كييف تحذر من هجمات بالطائرات المسيّرة .. في رعاية الله وحفظة